Курганец объявлен в федеральный розыск за призыв к вооруженному джихаду

19-летний житель Кургана стал фигурантом уголовного дела за публичные призывы к террористической деятельности и оправдание терроризма. Региональное УФСБ России объявило юношу в федеральный розыск.
Как передает корреспондент РИА «Новый День», на фейковой странице в социальной сети Вконтакте молодой человек открыто размещал высказывания и изображения, направленные на пропаганду террористической деятельности. В частности, отмечают в пресс-службе Управления ФСБ России по Курганской области, он призывал вести вооруженный джихад с врагами ислама в радикальной форме – самоубийственном терроризме под видом религиозной идеологии.
Известно, что юноша является сторонником радикальных течений ислама. Сейчас его местонахождение неизвестно, он объявлен в федеральный розыск.
Добавим, что максимальное наказание, предусмотренное санкцией соответствующей статьи УК РФ, – лишение свободы на срок до пяти лет.
Курган, Марианна Шведова
Курган. Другие новости 10.07.17
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