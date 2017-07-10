Курганец объявлен в федеральный розыск за призыв к вооруженному джихаду

19-летний житель Кургана стал фигурантом уголовного дела за публичные призывы к террористической деятельности и оправдание терроризма. Региональное УФСБ России объявило юношу в федеральный розыск.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», на фейковой странице в социальной сети Вконтакте молодой человек открыто размещал высказывания и изображения, направленные на пропаганду террористической деятельности. В частности, отмечают в пресс-службе Управления ФСБ России по Курганской области, он призывал вести вооруженный джихад с врагами ислама в радикальной форме – самоубийственном терроризме под видом религиозной идеологии.

Известно, что юноша является сторонником радикальных течений ислама. Сейчас его местонахождение неизвестно, он объявлен в федеральный розыск.

Добавим, что максимальное наказание, предусмотренное санкцией соответствующей статьи УК РФ, – лишение свободы на срок до пяти лет.

Курган, Марианна Шведова

Курган. Другие новости 10.07.17

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