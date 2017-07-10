Зауральские сельхозкооперативы получат 15 млн рублей на развитие

В Курганской области названы

сельскохозяйственные потребительские кооперативы, которые получат гранты на развитие материально-технической базы. В общей сложности в региональной казне на эти цели в 2017 году предусмотрено 25 млн рублей.

По информации пресс-службы губернатора Зауралья, претендовать на поддержку могут лишь те кооперативы, что соответствуют 12 критериям. Пока таких лдишь ддва – «Надежда» Каргапольского района и «Зауральский фермер» (Половинский район).

Как передает корреспондент РИА «Новый день», согласно решению комиссии, кооператив «Надежда» (занимается закупкой и переработкой мяса и овощей) получит грант в сумме 10 миллионов 200 тысяч рублей. На эти средства в кооперативе намерены приобрести технику и модернизировать мясоперерабатывающий цех. На помощь кооперативу «Зауральский фермер» предусмотрено 4, 5 млн рублей.

Добавим, что в настоящее время в Курганской области действуют 15 перерабатывающих и снабженческо-сбытовых кооперативов в 11 районах.

Курган, Марианна Шведова

Курган. Другие новости 10.07.17

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