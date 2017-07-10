В Зауралье пьяный пенсионер пытался ограбить магазин

В Курганской области задержан мужчина, подозреваемый в вооруженном нападении на магазин. ЧП произошло в конце прошлой неделе в городе Макушино.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», уже известно, что нетрезвый 60-летний мужчина пытался похитить из магазина табачные изделийя. Ударив продавца тяжелым предметом, завернутым в пакет, пенсионер потребовал отдать ему пачку сигарет. Потерпевшая закричала, а злоумышленник испугался и скрылся, так ничего и не взяв.

В ходе оперативно-розыскных мероприятий полицейские установили личность подозреваемого и уже через час в одном из близлежащих дворов обнаружили похожего по приметам мужчину и доставили его в отделение полиции.

В настоящее время по данному факту возбуждено уголовное дело по статье «Разбой». Санкция данной статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до 10 лет.

В отношении задержанного избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении, сообщают в пресс-службе УМВД России по Курганской области.

Курган, Марианна Шведова

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