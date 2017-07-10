Жителям Кургана предлагают стать скульпторами

В Кургане дан старт конкурсу на лучший эскизный проект садово-парковой скульптуры. Тем конкурса три: «Исторические, культурные особенности города Кургана», «Город ХХI века» и «Единение культуры народов, проживающих на территории города».

Как рассказали корреспонденту РИА «Новый день» в пресс-службе администрации города, проект можно выполнить в классическом, пейзажно-ландшафтном стилях либо в стиле арт-скульптуры. Кроме того, автор должен сам предложить место для установки садово-парковой скульптуры, чтобы она вписалась в окружающее пространство.

Отметим, что прием работ ведется до 28 июля. Обладатели первого, второго и третьего мест получат денежные призы. Разработанные ими эскизные проекты послужат основой для создания садово-парковых скульптур, которые в последующие годы, возможно, будут установлены в Кургане.

Справки по участию в конкурсе можно получить в Департаменте архитектуры, строительства и земельных отношений Администрации города Кургана.

Курган, Марианна Шведова

Курган. Другие новости 10.07.17

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