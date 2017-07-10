Курганцы обсудят «темные» вопросы

13 июля в общественной приемной администрации Кургана пройдет очередная встреча с жителями города. На этот раз здесь пройдет тематический приём, который будет посвящен вопросам технического обслуживания (содержания) уличного освещения города Кургана.

Как передает корреспондент РИА «Новый день», на вопросы жителей города ответит директор МКУ «Административно-техническая инспекция» Михаил Дубанич.

Обратиться в Общественную приёмную можно по адресу: г. Курган, пл. им. Ленина, 1, каб. 130А. Телефон для справок: 46-20-57.

Добавим, что прием будет проходить с 14.00 до 16.00 по местному времени.

Курган, Марианна Шведова

Курган. Другие новости 10.07.17

Зауральцы взяли «серебро» всероссийского фестиваля молодых семей. / Зауральские сельхозкооперативы получат 15 млн рублей на развитие. / Жителям Кургана предлагают стать скульпторами. Читать дальше

Отправляйте свои новости, фото и видео на наш Whatsapp +7 (901) 454-34-42

© 2017, РИА «Новый День»