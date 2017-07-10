В Зауралье задержаны подозреваемые в ограблении ювелирного магазина

В Кургане перед судом предстанут обвиняемые в краже ювелирных изделий в особо крупном размере. ЧП произошло в январе этого года в р.п. Каргаполье.

Как передает корреспондент РИА «Новый день», в ходе следствия было установлено, что двое жителей Тюменской области до закрытия магазина «Универсам» проникли в шахту лифта здания, в котором он располагается. Дождавшись, когда магазин закроется, мужчины взломали запорные устройства нескольких отделов. При этом преступники не исключали того, что может сработать сигнализация, поэтому предприняли меры, чтобы остаться незамеченными для охраны.

К слову, в одном из отделов обвиняемые похитили с витрины ювелирные изделия на сумму около 7 миллионов рублей. Часть похищенного им удалось обернуть в деньги и потратить.

Но избежать возмездия мужчинам не удалось. Как сообщают в пресс-службе УМВД России по региону, в ходе обыска в водосточном желобе в доме одного из обвиняемых был обнаружен сверток, в котором находились похищенные ювелирные изделия.

На период следствия в отношении молодых людей избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.

В настоящее время уголовное дело в отношении обвиняемых в совершении преступления, предусмотренного п. «б» ч. 4 ст. 158 УК Российской Федерации «Кража», направлено в суд для рассмотрения по существу.

Фото: пресс-служба УМВД России по Курганской области

Курган, Марианна Шведова

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