Зауральцы взяли «серебро» всероссийского фестиваля молодых семей

Участники клуба молодых семей «Подкова» Лебяжьевского района по итогам конкурсных испытаний заняли второе место Всероссийского фестиваля клубов молодых семей, который прошел в Костроме. В общей сложности в мероприятии приняли участие более 300 человек из разных регионов страны.

Как сообщают в пресс-службе главы Зауралья, молодые семьи стали участниками семинаров, мастер-классов, групповых дискуссий и встреч с интересными людьми. На форум были приглашены специалисты в области воспитания детей, многодетные родители, психологи, предприниматели и блогеры. Специально для фестиваля зауральский клуб «Подкова» подготовил творческую визитную карточку, организовал выставку и представил ролик о своей работе. Добавим, что ранее «Подкова» стала лидером областного фестиваля клубов молодых семей, который прошел в мае.

В Зауралье направление государственной молодежной политики «Молодая семья» реализуется через систему клубов молодых семей (городские, районные, сельские клубы). В общей сложности в 2017 году в систему работы включены 203 клубов, в деятельности которых участвуют 2385 семей.

Курган, Марианна Шведова

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