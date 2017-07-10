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Зауральцы взяли «серебро» всероссийского фестиваля молодых семей

Зауральцы взяли «серебро» всероссийского фестиваля молодых семей

Участники клуба молодых семей «Подкова» Лебяжьевского района по итогам конкурсных испытаний заняли второе место Всероссийского фестиваля клубов молодых семей, который прошел в Костроме. В общей сложности в мероприятии приняли участие более 300 человек из разных регионов страны.

Как сообщают в пресс-службе главы Зауралья, молодые семьи стали участниками семинаров, мастер-классов, групповых дискуссий и встреч с интересными людьми. На форум были приглашены специалисты в области воспитания детей, многодетные родители, психологи, предприниматели и блогеры. Специально для фестиваля зауральский клуб «Подкова» подготовил творческую визитную карточку, организовал выставку и представил ролик о своей работе. Добавим, что ранее «Подкова» стала лидером областного фестиваля клубов молодых семей, который прошел в мае.

В Зауралье направление государственной молодежной политики «Молодая семья» реализуется через систему клубов молодых семей (городские, районные, сельские клубы). В общей сложности в 2017 году в систему работы включены 203 клубов, в деятельности которых участвуют 2385 семей.

Курган, Марианна Шведова

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