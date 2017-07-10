В Зауралье открыли памятник Петру и Февронии По инициативе депутата ГД РФ

В день семьи, любви и верности, 8 июля, в селе Частоозерье открылась скульптура святых Петра и Февронии. Инициатором создания монумента выступил депутат Государственной Думы РФ от Курганской области Александр Ильтяков.

«Наша общая задача – возрождать добрые семейные традиции, уважение к старшему поколению, к своим родителям. Я убежден, что такие мероприятия будут всячески способствовать этому. Пусть в каждой семье царит тепло, уважение, любовь и верность», – отметил присутствующий на церемонии губернатор области Алексей Кокорин. Он также выразил благодарность Александру Ильтякову за активное участие в жизни региона.

На церемонии открытия памятника побывали и другие депутаты Госдумы. Так, в гости к Ильтякову приехали Абдулмажид Маграмов, Гаджимет Сафаралиев, Валентин Суббот и Алексей Хохлов. Гостями праздника также стали председатель Курганской областной Думы Дмитрий Фролов, главный федеральный инспектор в Курганской области Александр Кистанов, митрополит Курганский и Белозерский Иосиф, руководители органов власти региона, добавляют в пресс-службе регионального кабмина.

Отметим, что памятник Петру и Февронии расположился на берегу озера Мартыново села Частоозерье. Монумент установили на территории Храма Рождества Христова, неподалеку от венчальной часовни благоверных князей Петра и Февронии Муромских, открытой в прошлом году.

Автором памятника стал скульптор Виктор Мосиелев. Его замысел воплотили в литейной мастерской «Дубровин». Освятил монумент митрополит Курганский и Белозерский Иосиф.

Фото: пресс-служба губернатора Курганской области

Курган, Марианна Шведова

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