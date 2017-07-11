«Водный союз» разрешил курганцам пить воду Но не всем

Накануне, 10 июля, специалисты «Водного союза» получили результаты анализа воды после остановки Арбинских очистных сооружений водопровода. Пробы были взяты с 16 контрольных точек.

Как поясняют в пресс-службе предприятия, в результате проведенного мониторинга установлено, что вода соответствует гигиеническим требованиям СанПиН. Однако ясность пока есть не по всем точкам.

Например, пробы воды, взятые в первом роддоме и детском саду №130, расположенном в 3-м микрорайоне Кургана, будут находиться в работе до сегодняшнего дня. Их результаты можно уточнить в диспетчерской службе АО «Водный союз» по телефону: 46-11-73.

Специалисты компании будут осуществлять подвоз воды в роддом №1 до получения положительных результатов лабораторных анализов.

Курган, Марианна Шведова

Курган. Другие новости 10.07.17

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