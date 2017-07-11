В Зауралье водитель раздавил лежащего пешехода

7 июля в Куртамышском районе в результате ДТП скончался пешеход. Авария произошла в темное время суток – на часах было около 23 часов.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», ДТП случилось в селе Степное, где 39-летний водитель на автомобиле LADA 111730 допустил наезд на пешехода. По предварительным данным пресс-службы УМВД России по Курганской области, в момент происшествия мужчина лежал на проезжей части. Световозвращающие элементы на его одежде отсутствовали. В результате 56-летний мужчина от полученных травм скончался на месте до приезда скорой помощи. Обстоятельства ДТП устанавливаются.

Добавим, что всего за выходные на территории Кургана и дорогах области зарегистрировано 77 дорожно-транспортных происшествий. В период с пятницы по воскресенье сотрудниками Госавтоинспекции Курганской области пресечено 2809 нарушений Правил дорожного движения. За управление транспортными средствами в состоянии опьянения задержаны 59 водителей. Центром автоматизированной фиксации административных правонарушений вынесено 1740 постановлений о привлечении водителей к административной ответственности.

Курган, Марианна Шведова

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