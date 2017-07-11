Зауральские байкеры провели совместную акцию с ГИБДД

На ежегодном мотофестивале «От винта!» Курганский мотоклуб «Двоешники» и ГИБДД Зауралья провели акцию «Вместе за безопасность!». Целью мероприятия стало привлечение внимания участников дорожного движения соблюдать ПДД.

Во время акции участники мероприятия сфотографировавшись с хештегом «Вместе за безопасность!», а сотрудники Госавтоинспекции вручили байкерам световозвращающие жилеты и объяснили, почему именно водителям мототранспорта важно обеспечивать достаточную видимость при движении в сумеречное и темное время суток.

Начальник Управления ГИБДД Курганской области Михаил Чебыкин поблагодарил участников мотослета за активную жизненную позицию, пожелал удачи и призвал помнить о том, что безопасность на дороге зависит от каждого участника движения.

Курган, Марианна Шведова

Курган. Другие новости 11.07.17

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