Уровень преступности в Кургане признан самым низким за последние пять лет

По итогам шести месяцев общее число зарегистрированных преступлений в Кургане сократилось более чем на 17%. Об этом было сказано накануне в ходе совещания в УМВД России по городу, посвященному итогам работы в первое полугодие.

Как было отмечено, уменьшилось количество совершенных причинений тяжкого вреда здоровью, грабежей, разбоев, мошенничеств, краж имущества и хулиганских действий.

В подростковой среде на 12% сократилось число несовершеннолетних, совершающих правонарушения. Кроме того, на 30% стало меньше количество преступлений, совершенных в общественных местах, в том числе на улицах.

Было отмечено, что существенные результаты достигнуты в работе по раскрытию и расследованию преступлений. Так, в течение года сотрудниками полиции были установлены лица, совершившие более 2300 преступлений, в том числе 458 – относящихся к категории тяжких и особо тяжких.

Кроме того, была рассмотрена работа правоохранителей по пресечению незаконного оборота наркотиков. За отчётный период полицейскими было выявлено 605 таких преступлений. В результате проведённых мероприятий за 6 месяцев из незаконного оборота изъято свыше 12 килограммов наркотических средств – почти в 4 раза больше, чем за аналогичный период прошлого года.

Курган, Марианна Шведова

Курган. Другие новости 11.07.17

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