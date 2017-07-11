В Зауралье уничтожили плантации конопли

В Курганской области продолжается первый этап комплексной оперативно-профилактической операции «Мак». Цель мероприятия – пресечение незаконного оборота наркотических средств растительного происхождения.

Как передает корреспондент РИА «Новый день», операция проводится региональным УМВД совместно с УФСБ России по Курганской области, Пограничным управлением ФСБ России по Курганской и Тюменской областям, Курганским линейным отделом МВД России на транспорте.

В настоящее время в рамках операции в Курганской области уничтожено 296 очагов дикорастущей конопли площадью около 2 тысяч квадратных метров. К административной ответственности за правонарушения в сфере оборота наркотиков растительного происхождения привлечено 121 лицо, в том числе 111 – за непринятие землепользователями мер по уничтожению дикорастущих наркосодержащих растений. Еще шесть человек привлечены к ответственности за потребление растительных наркотиков, двое – за культивирование наркосодержащих растений, двое – за хранение растительных наркотиков.

Курган, Марианна Шведова

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