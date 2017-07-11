В Зауралье утвердили соглашений с Минсельхозом

Накануне в ходе очередного заседания правительства Зауралья члены регионального кабмина утвердили пять соглашений с Министерством сельского хозяйства России.

Как сообщил первый заместитель директора Департамента агропромышленного комплекса Курганской области Юрий Михеев, все соглашения направлены на поддержку сельского хозяйства.

Так, в 2017 году области из федерального бюджета будет предоставлена субсидия на повышение продуктивности в молочном скотоводстве в сумме более 34 млн рублей. Субсидия на возмещение части процентной ставки по инвестиционным кредитам составляет 60 млн 778 тысяч рублей. На возмещение части прямых понесенных затрат на создание и модернизацию объектов агропромышленного комплекса, а также на приобретение техники и оборудования направляется 40 млн рублей.

Кроме того, в область уже поступила субсидия на оказание несвязанной поддержки и на содействие достижению целевых показателей региональных программ развития агропромышленного комплекса. Общая сумма средств составляет более 400 млн рублей.

Еще одно соглашение, которое утвердили сегодня, касается развития экспорта сельскохозяйственной продукции зауральских аграриев, сообщают в пресс-службе регионального кабмина.

Курган, Марианна Шведова

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