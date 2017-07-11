На обустройство спортплощадок в Зауралье направят 4,7 млн рублей

Накануне, 10 июля, члены регионального кабмина приняли решение о распределении областной субсидии на обустройство спортивных площадок в муниципальных образованиях Зауралья. Общая сумма, предусмотренная на эти цели, составляет 4,7 млн рублей.

Как сообщил начальник Управления по физической культуре, спорту и туризму Александра Васильева, по 475 тысяч рублей получат Варгашинский и Шумихинский районы, 432 тысячи рублей – Куртамышский район, 925 тысяч рублей – Кетовский район. В общей сложности на эти деньги оборудуют пять спортплощадок рядом с образовательными и спортивными школами.

Остальные средства направлены администрациям городов Кургана и Шадринска, Каргапольского и Петуховского районов на оплату аналогичных работ, выполненных в прошлом году.

Курган, Марианна Шведова

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