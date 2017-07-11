Зауральским врачам помогут погасить ипотеку

В рамках подпрограммы «Кадровое обеспечение системы здравоохранения» региональной государственной программы четыре зауральских врача получат субсидию из областного бюджета на погашение ипотечного кредита. Соответствующее решение было принято на заседании правительства Курганской области.

Как сообщают в пресс-службе губернатора области, общий объем финансирования составил около 1,3 млн. рублей. Сумма одной выплаты, которые за счет областного бюджета получат по итогам принятого на заседании правительства решения, составит от 210 до 350 тысяч рублей.

По данным источника, такая мера поддержки и закрепления в регионе медицинских работников была введена по инициативе главы Зауралья в конце прошлого года. Право на получение субсидии на погашение ипотечного кредита имеют медицинские работники, не старше 35 лет, имеющие высшее медицинское образование, заключившие трудовой договор с медицинской организацией, подведомственной Департаменту здравоохранения, являющиеся участниками подпрограммы «Развитие ипотечного жилищного кредитования в Курганской области» региональной госпрограммы «Развитие жилищного строительства» на 2014 – 2018 годы.

Курган, Марианна Шведова

Курган. Другие новости 11.07.17

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