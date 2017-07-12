В Зауралье стартовали соревнования для «непростых» подростков

Накануне в Далматовском районе Курагнской области стартовали Межрайонные спортивные соревнования «Старты надежд». В составе каждой команды по восемь человек. Это подростки в возрасте от 9 до 14 лет, состоящие на учете в подразделениях по делам несовершеннолетних, а также ребята из семей, которые оказались в трудной жизненной ситуации.

Как сообщают в пресс-службе губернатора Курганской области, на этом этапе в состязаниях принимают участие команды Далматовского, Шадринского, Шатровского, Катайского районов и Шадринска. Следующими эстафету проведения состязаний переймут Щучанский, Варгашинский, Куртамышский, Макушинский районы и Курган.

Ожидается, что спортсмены будут соревноваться в шести спортивных эстафетах, по итогам которых будут определены победители и призеры зонального этапа. Команда-победитель будет участвовать в финальных состязаниях, которые пройдут в Кургане 24 августа.

Добавим, что соревнования проводятся ежегодно в рамках государственной программы «Профилактика правонарушений в Курганской области» на 2014-2018 годы для привлечения детей школьного возраста к регулярным занятиям физической культурой и спортом.

Курган, Марианна Шведова

Курган. Другие новости 11.07.17

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