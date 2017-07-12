Зауральских предпринимателей научили «выходить» на зарубежные рынки

В Кургане завершились курсы для представителей малого и среднего бизнеса по направлению «Эффективный маркетинг для экспортеров». Обучение для предпринимателей было бесплатным.

Как отмечают в пресс-службе регионального кабмина, этот образовательный проект

реализуется при поддержке правительства Курганской области.

По словам директора Департамента экономического развития Сергея Чебыкина, «подобные курсы могут стать для многих бизнесменов отправной точкой, а также научат продвигать свою продукцию за пределы региона и страны». Главная цель – помочь предпринимателям понять, как выйти на зарубежные рынки.

Эксперты отмечают, что Курганская область – регион с хорошим экспортным потенциалом. Доля экспорта несырьевых товаров в первом квартале 2017 года составила 99,52%, это почти на два с половиной процента больше по сравнению с прошлым годом.

Добавим, что следующий курс посвятят теме деловых коммуникаций в экспортной деятельности. Он стартует уже в августе. Записаться на обучение можно по телефону 8-800-250-4731, 8-912-064-5817.

Курган, Марианна Шведова

Курган. Другие новости 12.07.17

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