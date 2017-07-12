В Курганской области назначен новый директор МФЦ

С 11 июля директор Государственного бюджетного учреждения Курганской области «Многофункциональный центр по предоставлению государственных и муниципальных услуг» Андрей Дмитриев освобожден от занимаемой должности. По данным регионального кабмина, он написал заявление на увольнение по собственному желанию.

Правительство области уже согласовало новую кандидатуру на должность руководителя региона. Им стал Виктор Масич. Соответствующее распоряжение было принято на очередном заседании органа власти. Виктор Масич приступит к обязанностям с сегодняшнего дня, уточняют в пресс-службе главы региона.

Отметим, что ранее Масич занимал должность заместителя генерального директора по общим вопросам Некоммерческой организации «Региональный фонд капитального ремонта многоквартирных домов Курганской области».

Курган, Марианна Шведова

Курган. Другие новости 12.07.17

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