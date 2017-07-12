Фонд поддержки детей направит в Зауралье почти 15 млн рублей

В 2017 году из средств Фонда поддержки детей, находящихся в трудной жизненной ситуации Зауралью будет выделено более 14,7 млн. рублей. Деньги направят на реализацию подпрограммы «Разные дети – равные возможности» региональной государственной программы «Дети Зауралья – заботимся вместе!».

Как рассказала в ходе очередного заседания правительства области директор департамента здравоохранения Лариса Кокорина, средства направят в Курганскую детскую поликлинику, Шадринский областной психоневрологический диспансер, реабилитационные центры для детей и подростков и другие учреждения социальной сферы.

Ожидается, что на эти деньги продолжат внедрение в медучреждениях и соцорганизациях современных методик реабилитации детей-инвалидов и детей с ограниченными возможностями здоровья младшего возраста. Кроме того, на средства гранта рассчитывают создать специализированные группы кратковременного пребывания и клубы родительской взаимопомощи «Школа родителя особого ребенка» в организациях социального обслуживания.

Курган, Марианна Шведова

Курган. Другие новости 12.07.17

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