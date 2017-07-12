В Зауралье создадут региональный фонд развития промышленности

В Курганской области появится очередная некоммерческая организация. Решение о создании «Регионального государственного фонда развития промышленности» было принято на заседании правительства Зауралья.

Как было отмечено, ожидается, что фонд будет оказывать реальную поддержку местными предприятиям, а также будет способствовать повышению инвестиционной привлекательности и появлению новых производств. Самое главное, что создание некоммерческой организации позволит привлекать в Зауралье средства из федерального фонда развития промышленности, а также из внебюджетных источников.

В пресс-службе главы Зауралья отмечают, что проекты, которые могут получить финансирование из фондов, должны быть направлены на производство импортозамещающей продукции и внедрение передовых технологий.

Фонд будет обеспечивать свою деятельность за счет средств, полученных от процентов по предоставленным займам, добавляет источник.

Курган, Марианна Шведова

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