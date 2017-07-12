В Зауралье осудили группу нелегальных мигрантов

Пятеро граждан Республики Таджикистан приговорены к реальному лишению свободы за незаконное пересечение Государственной границы РФ, совершенное группой лиц по предварительному сговору. Об этом сообщает прокуратура региона.

По данным пресс-службы ведомства, установлено, что в июле 2016 года граждане иностранного государства, уже не имея право на въезд в Россию, решили незаконно пересечь границу. Все вместе они, следуя с территории Республики Казахстан на территорию РФ, в обход установленных пунктов пропуска пешком пересекли Государственную границу России. По указанному факту было возбуждено уголовное дело. При этом четверо из пяти иностранцев раньше уже обвинялись следственными органами в совершении ряда преступлений, связанных с незаконным пересечением Госграницы РФ.

Решением суда иностранцы признаны виновными в совершении инкриминируемых преступлений. Им назначено наказание в виде реального лишения свободы на срок от 11 месяцев до 1 года 5 месяцев в исправительной колонии общего режима.

В настоящее время приговор вступил в законную силу.

Курган, Марианна Шведова

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