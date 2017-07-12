В Зауралье от укусов клещей пострадали более 3 тысяч человек

С начала сезона в Курганской области от укусов клещей пострадали 3003 человека, в том числе 783 ребенка. Эти показатели, отмечают в Управлении Роспотребнадзора по региону, соответствуют среднемноголетним уровням.

Как показывает анализ, из числа пострадавших только 470 человек были привиты от клещевого вирусного энцефалита. Экстренную профилактику противоклещевым иммуноглобулином получили 1097 человек, в том числе 442 ребенка.

В ходе исследований 753 клещей, снятых с людей, в 1,7 % (9 экземпляров) обнаружен вирус клещевого энцефалита. Еще 26 являлись носителями возбудителя клещевого боррелиоза (11,6%); 4 – моноцитарного эрлихиоза человека и 1 – гранулоцитарного анаплазмоза.

Добавим, что всего с начала активности клещей на территории области с подозрением на клещевой вирусный энцефалит госпитализированы 61 человек, в том числе 9 детей. Подтвержденных случаев заболеваний, передающихся иксодовыми клещами, – 28. Диагноз клещевой боррелиоз зарегистрирован у 13 человек (2 ребенка); клещевой вирусный энцефалит – у 15 взрослых и двух детей. Зарегистрирован 1 летальный случай от клещевого вирусного энцефалита у непривитого взрослого.

Курган, Марианна Шведова

Курган. Другие новости 12.07.17

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