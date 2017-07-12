Зауральца, изрешетившего знакомого ножом, отправили в колонию общего режима

Житель села Мокроусово приговорен к лишению свободы за причинение тяжкого вреда здоровью человека. Отбывать наказание он будет в колонии общего режима, хотя имеет непогашенную судимость за совершение аналогичного преступления.

Как сообщают в пресс-службе региональной прокуратуры, в суде было доказано, что в марте 2017 года в вечернее время пьяный мужчина, находясь в одном из домов в села Крепость Мокроусовского района поссорился со своим знакомым. В ходе ссоры он взял со стола нож и нанес им не менее пять ударов в область спины потерпевшего. В результате тому был причинен тяжкий вред здоровью.

Суд признал злоумышленника виновным и назначил ему наказание по совокупности преступлений в виде 3 лет 9 месяцев лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии общего режима.

Курган, Марианна Шведова

Курган. Другие новости 12.07.17

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