На дорогах Зауралья появилось еще десять комплексов фиксации нарушений ПДД

В Курганской области увеличивается число передвижных систем автоматической фиксации нарушений правил дорожного движения. В УВМД России по региону отмечают значимость этой работы, так как почти треть всех аварий происходит из-за превышения водителями разрешенной скорости.

Как сообщают в ведомстве, со вчерашнего дня на дорогах Кургана и области к уже имеющимся передвижным фоторадарным комплексам дополнительно добавились еще десять, пять из них работают в круглосуточном режиме.

Известно, что, в первую очередь, они будут установлены на аварийных участках автодорог федерального и областного значения на территории города Кургана, в Белозерском, Каргапольском, Кетовском, Лебяжьевском, Мишкинском, Юргамышском и Щучанском районах. Однако в случае изменения оперативной обстановки на территории региона возможна их передислокация.

Госавтоинспекция напоминает участникам движения, что применение таблички «Фотовидеофиксация» не является обязательным условием при работе передвижных средств автоматической фиксации. При этом отсутствие указанного информационного знака не означает возможности игнорирования водителями обязанностей, предписанных ПДД, и не влечет безусловного признания недопустимыми доказательств, полученных с использованием технических средств.

Курган, Марианна Шведова

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