В Зауралье усилят контроль за качеством питания в школах

В Курганской области Управление Роспотребнадзора продолжает проверять качество питания детей в дошкольных и общеобразовательных организациях. За первое полугодие в регионе было проверено 132 садика и 167 школ. Снимались пробы готовых блюд, воды, смывов на БГКП на пищеблоке и так далее.

По данным источника, в указанный период 95 дошкольных организаций и 134 общеобразовательных организаций проверены с применением лабораторных и инструментальных методов исследования. Удельный вес неудовлетворительных проб по микробиологическим показателям готовых блюд в дошкольных организациях составил 1,7% (в 2016 году – 3,7%), в школах – 2,2 % (в 2016 году – 2,3%). Удельный вес неудовлетворительных проб по микробиологическим показателям воды в садиках в первом полугодии составил 0,97 % (в 2016 году – 3,8%), в школах – 3,2% (в 2016 году – 1,9%).

В ходе проведенных проверок нарушения выявлены в 98 детских садах и 134 школах. Основными нарушениями являются: отступление от согласованных меню, отсутствие технологических карт на приготовляемые блюда, нарушение условий хранения пищевых продуктов; прием продуктов и продовольственного сырья без документов, подтверждающих качество и безопасность, с отсутствием маркировки, и другие.

По результатам проверок образовательных организаций виновные лица привлечены к административной ответственности.

Отметим, что по вопросам организации питания детей в образовательных организациях можно обратиться за консультацией к специалистам Управления Роспотребнадзора по Курганской области по телефону 8(3522) 46-66-61.

Курган, Марианна Шведова

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