В Кургане в авариях пострадали двое маленьких детей

Во вторник, 5 сентября, в Кургане произошло две аварии, в которых пострадали маленькие дети, ехавшие без автокресел.

Так, в 10.10 в районе дома № 49 по улице Коли Мяготина 24-летний житель Кургана, управляя автомобилем ВАЗ-21100, при выезде с прилегающей территории не предоставил преимущество и допустил столкновение с автомобилем ВАЗ-21713, под управлением 61-летнего мужчины. В результате происшествия пассажиры автомобиля ВАЗ-21713 – 78-летняя женщина, 70 летний мужчина и 4-летний мальчик получили травмы. Оба водителя и еще один пассажир автомобиля ВАЗ-21713 – 37-летняя женщина – в аварии не пострадали. Известно, что ребенка в автомобиле перевозили без использования детских удерживающих устройств, мальчик располагался на коленях у матери.

Аналогичное ДТП произошли около 19 часов 45 минут в районе дома № 175 по улице Гоголя. 20-летний житель города, управляя автомобилем ВАЗ-2114, осуществляя поворот налево на разрешающий сигнал светофора, не уступил дорогу и допустил столкновение со встречным автомобилем ВАЗ-2110 под управлением 37-летнего мужчины. В результате происшествия пассажир «четырнадцатой» – 5-летняя дочь водителя – получила травмы. В этом случае отец также перевозил ребенка без использования детского удерживающего устройства, кроме того, сам совершил рискованный маневр, который привел к дорожной аварии.

Курган, Марианна Шведова

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