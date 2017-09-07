Самые эффективные ОМС Зауралья получат деньги на развитие

В Курганской области подвели итоги эффективности деятельности органов местного самоуправления в 2016 году. В первую шестерку вошли: Макушинский и Каргапольский районы, города Курган и Шадринск, Шатровский и Варгашинский районы. Об этом сообщил замгубернатора – директор Департамента экономического развития Сергей Чебыкин.

Он отметил, что мониторинг проводился по 58 показателям с учетом проведения социологического опроса населения. Оценивались экономическое развитие, в том числе дорожное хозяйство и транспорт, развитие малого и среднего предпринимательства, улучшение инвестиционной привлекательности, доходы населения, здоровье, дошкольное и дополнительное образование детей и многие другие показатели.

За наилучшие результаты в качестве поощрения предусмотрены средства областного бюджета в размере 10 млн. рублей на гранты победителям.

В итоге Макушинский район получит 2,295 млн рублей, Каргапольскийй район -1,971 млн рублей, г. Курган – 1,764 млн рублей, Шатровский район – 1,742 млн рублей, Варгашинский район – 1,241 млн рублей, Шадринск – 0,987 млн рублей.

Курган, Марианна Шведова

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