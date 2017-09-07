Клещи не кусали. В Зауралье подвели итоги летней оздоровительной кампании

Этим летом в лагерях и санаториях Курганской области, которых было открыто 414, отдохнули 41582 ребенка. При этом для 90,6% детей каникулы прошли с пользой – у них отмечен выраженный оздоровительный эффект от отдыха в лагерях региона.

Слабый оздоровительный эффект был зафиксирован у 8% детей, отсутствовал эффект от отдыха у 1,3% детей. Наиболее выраженный эффект получен в санаторных оздоровительных лагерях и детских санаториях (96,8% и 95,8% соответственно).

Как сообщают в Управлении Роспотребнадзора по Курганской области, специалисты постоянно контролировали соблюдение санитарно-эпидемиологических требований при организации отдыха детей, в особенности при организации питания. В период работы оздоровительных учреждений проведено 364 обследования учреждений отдыха. Обследования проводились как в плановом порядке (211 обследований), так и во внеплановом.

В ходе проведенных проверок нарушения выявлены в 288 учреждениях (лагеря с дневным пребыванием, загородные стационарные учреждения); деятельность учреждений не приостанавливалась. По результатам проверок специалистами Службы составлено 393 протокола об административных правонарушениях в отношении виновных лиц. Наложено штрафов на общую сумму 1019,85 тысячи рублей.

Аварийных ситуаций, групповой инфекционной заболеваемости, пищевых отравлений, укусов клещей в функционирующих оздоровительных учреждениях не зарегистрировано.

Курган, Марианна Шведова

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