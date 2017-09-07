В Кургане на треть снизился уровень подростковой преступности

По информации, озвученной на очередном заседании межведомственного Совета по профилактике правонарушений при главе города, по итогам семи месяцев 2017 года уровень подростковой преступности в Кургане снизился на 32,2%. Как рассказал начальник городского УМВД Марат Юсупов, в этот период не было допущено роста преступлений, связанных с незаконным оборотом наркотиков, отмечено снижение количества преступлений, совершенных подростками в группах антиобщественной направленности.

Особый акцент был сделан на профилактике подростковой преступности и безнадзорности несовершеннолетних. Как рассказал директор Департамента социальной политики Игорь Постовалов, работа по профилактике правонарушений, совершенных несовершеннолетними, ведется в тесном взаимодействии целого ряда структур: городской Комиссии по делам несовершеннолетних, органов полиции, опеки, уполномоченного по правам ребенка и др. Задача – вовлечь как можно больше несовершеннолетних в мероприятия, которые проводятся на территории города. Кружки, клубы по интересам и спортивные секции действуют практически при всех общеобразовательных школах, активно работают школы искусств, спортивные школы, учреждения дополнительного образования детей. Большое внимание уделяется работе с родителями несовершеннолетних, ведь от благополучия семьи, как известно, во многом зависит и благополучие самого ребенка.

В пресс-службе муниципалитета отмечают что те, кто уже единожды оступился, попадают в поле зрения городской Комиссии по делам несовершеннолетних, которая проводит свои заседания в еженедельном режиме. К каждому ребенку специалисты стараются найти подход: составляется индивидуальный план реабилитации, либо подросток ставится на учет.

Курган, Марианна Шведова

Курган. Другие новости 07.09.17

Клещи не кусали. В Зауралье подвели итоги летней оздоровительной кампании. / Самые эффективные ОМС Зауралья получат деньги на развитие. / В Кургане в авариях пострадали двое маленьких детей. Читать дальше

Отправляйте свои новости, фото и видео на наш Whatsapp +7 (901) 454-34-42

© 2017, РИА «Новый День»