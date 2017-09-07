В Курганской областной филармонии пройдет день открытых дверей

15 сентября Курганская областная филармония распахнет свои двери для всех, кого манит мир закулисья, места, где рождается музыка. Такую акцию в филармонии проводят перед открытием нового сезона.

Как сообщает портал Область 45, гости мероприятия смогут побывать за кулисами, узнать любопытные факты из истории филармонии, побывать на репетиции Зауральского симфонического оркестра. Также они своими глазами увидят, где хранятся музыкальные инструменты, посидеть за пультом звукорежиссера, а также заглянуть в гримерные комнаты артистов.

В этот же день в филармонии пройдет ярмарка-распродаже абонементов. На ней можно выбрать наиболее интересные серии концертов и лучшие места в зрительном зале. Абонементы нового сезона можно купить по льготным ценам.

Также гостей мероприятия со своей новой концертной программой познакомят солисты ансамбля народных инструментов «Царево городище».

Отметим, что начнется День открытых дверей в 17 часов.

Курган, Марианна Шведова

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