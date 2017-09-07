В Кургане вынесен приговор водителю, насмерть сбившему 7-летнего мальчика

В Кургане вынесен приговор по делу о резонансном ДТП, в котором под колесами маршрутного автобуса оказался 7-летний мальчик. Водитель «ПАЗа» Евдокимов А.В. лишен права управлять транспортным средством на три года, тот же срок он проведет в колонии-поселении.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», авария произошла на перекрестке улицы Дзержинского и проспекта Машиностроителей в Кургане вечером 19 апреля текущего года. Ребенок переходил дорогу на зеленый свет, однако его не заметил водитель маршрутного автобуса, который в тот же момент поворачивал направо. 7-летний мальчик погиб.

Жители города яростно осуждали водителя, даже провели на месте трагедии стихийный митинг: люди вышли на дорогу и не пускали маршрутные автобусы продолжить свой путь.

В ходе следствия водитель признал свою вину. Он сообщил, что просто не увидел вышедшего на дорогу ребенка.

Добавим, что в этом году в авариях с участием автобусов погибли четыре человека.

Курган, Марианна Шведова

Курган. Другие новости 06.09.17

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