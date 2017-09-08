В Кургане пройдет фестиваль бардовской песни

Сегодня в Кургане стартует 16-ый межрегиональный фестиваль авторской песни «Бардовкие костры», который продлится до 10 сентября. Гости музыкального праздника соберутся на берегу реки Утяк, в 400 метрах от Звериноголовского шоссе, рядом с санаторно-оздоровительным комплексом «Романтика».

Как сообщают в пресс-службе главы региона, фестиваль пройдет в конкурсном формате. Лучших исполнителей авторской песни выберет жюри. Победители будут определены в номинациях «Исполнитель», «Автор-исполнитель» и «Дуэт, ансамбль». Принять участие в конкурсном прослушивании смогут все желающие, вне зависимости от возраста.

За три дня на фестивале пройдут семь концертов. Ожидается, что на «Бардовские костры» приедут порядка 1,5 тысяч человек со всего Уральского федерального округа, а также других регионов России и Республики Казахстан.

Планируется, что в этом году гостями фестиваля станут известные барды Вера Лымарева (Москва), Анатолий Киреев (Челябинск), Сергей Парамонов (Екатеринбург), Валерий Сурган (Пласт), Пётр Федчун и Евгений Васенин (Белорецк), Александр Кулаев с ансамблем «Консонанс» (Екатеринбург), Геннадий Балахнин и Александр Горшков (Тюмень), Владимир Шорохов (Омск), Вячеслав Четвертаков (Урай).

Отметим, что принять участие в фестивале все желающие смогут бесплатно, а за въезд организаторы установят плату – экологический сбор.

Курган, Марианна Шведова

Курган. Другие новости 08.09.17

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