В Зауралье открылась «Школа безопасности»

6 сентября в Кетовском районе стартовали XVII региональные соревнования «Школа безопасности». В течение двух дней самые сильные, выносливые и находчивые юные зауральцы демонстрировали свои знания и практические навыки в вопросах безопасности жизнедеятельности.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», в состязаниях приняли участие порядка 100 детей из разных районов области. Программа соревнований включала силовые упражнения, поисково-спасательные работы, оказание первой помощи пострадавшим, также каждая команда должна была исполнить военно-патриотическую песню.

Добавим, что организаторами «Школы безопасности» выступили Департамент образования и науки и Управление реабилитации территорий и защиты населения, Главное управление МЧС России по Курганской области, а также Курганское региональное отделение ООО «Российский союз спасателей».

Курган, Марианна Шведова

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