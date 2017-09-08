Зауральский студент стал обладателем стипендии Президента РФ

Пятикурсник Курганской ГСХА имени Т.С. Мальцева стал обладателем престижной государственной стипендии Президента РФ. На такую поддержку могут рассчитывать лишь те, кто добился выдающихся успехов в учебе, творчестве и научных исследованиях.

«Я уже 5 год учусь в Курганской ГСХА. За это время наша команда КВН «Джентльмены Удачи», капитаном которой я являюсь, добилась серьезных результатов. Команда является финалистом лиги ЮУрГУ (г. Челябинск) сезона 2015 года, многократным участником и призером фестивалей КВН, таких как: «Веселый студень» (Челябинск), Международный фестиваль команд КВН (Курган), Открытый фестиваль КВН «Уральские горы юмора» (Екатеринбург); финалистом Региональной лиги Международного Союза КВН «Уральская Федеральная» (Екатеринбург) сезона 2016 года, а также постоянным участником и действующим чемпионом Студенческих фестивалей в Курганской ГСХА. На данный момент мы являемся полуфиналистами Региональной лиги Международного Союза КВН «ЗАПСИБ» (Тюмень). Помимо этого, в нашем ВУЗе я являюсь председателем «Клуба межнациональной и международной дружбы КГСХА». Мы проводим различные мероприятия, направленные на сплочение представителей народов, учащихся в нашей академии. Также в 2016 году я представлял Курганскую сельхозакадемию на Всероссийском молодежном образовательном форуме «Территория смыслов», – рассказал о себе Алихан Шериев.

Добавим, что стипендия Президента РФ предусмотрена для победителей всероссийских и международных олимпиад, творческих конкурсов, фестивалей, а также авторов двух и более изобретений, научных статей. Президентскую стипендию могут получить студенты только очной формы обучения. На протяжении 2 семестров половина оценок по предметам у них должна быть на «отлично».

Курган, Марианна Шведова

Курган. Другие новости 08.09.17

В Кургане пройдет фестиваль бардовской песни. / В Зауралье открылась «Школа безопасности». / В Курганской областной филармонии пройдет день открытых дверей. Читать дальше

Отправляйте свои новости, фото и видео на наш Whatsapp +7 (901) 454-34-42

© 2017, РИА «Новый День»