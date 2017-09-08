В Кургане девочка-инвалид не может выйти на улицу

В Кургане по поручению прокуратуры области городское надзорное ведомство проводит проверку по информации, размещенной в сети Интернет о том, что девочка-инвалид не может продолжить образование, а также не имеет возможности свободно передвигаться из дома на улицу.

Как сообщают в пресс-службе прокуратуры, предварительно установлено, что ребенок закончил 10 классов коррекционной школы. Далее она может продолжить обучение в другой образовательной организации при наличии заявления законного представителя и заключения психолого-медико-педагогической комиссии.

В рамках действующей с 2012 года на территории региона государственной программы «Доступная среда для инвалидов» лица с ОВЗ обеспечиваются средствами реабилитации – ступенькоходами – устройствами, предназначенными для перемещения коляски по лестничным маршам. Однако такого средства ей не предоставили.

«В ходе надзорных мероприятий будут приняты меры к выяснению всех обстоятельств и дана оценка действиям ответственных должностных лиц. За ходом и результатами проверки прокурором области установлен контроль», – подчеркивают в ведомстве.

Источник отмечает, что в текущем году прокурорами по фактам нарушений прав инвалидов в сфере образования, здравоохранения, социальной защиты выявлено более 500 нарушений закона, в целях их устранения внесено около 100 представлений, на незаконные правовые акты принесено 107 протестов, в суд направлено 11 исковых заявлений, возбуждено 9 дел об административных правонарушениях.

Курган, Марианна Шведова

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