В Зауралье после вмешательства прокуратуры отремонтируют жилой дом

В Белозерском районе Курганской области прокуратура в ходе проверки выявила нарушения прав жителей многоквартирного дома. Несмотря на то, что еще в марте 2017 года Региональный фонд капитального ремонта Курганской области и ООО «Регион-Урал» заключили договор подряда на выполнение работ по капитальному ремонту общего имущества дома по ул. Советская, 57, работы так и не начались.

Известно, что, согласно договору, подрядчик должен был приступить к выполнению работ в марте, а закончить их в конце июля текущего года. Причиной, по мнению прокуроров, стало то, что общество с ограниченной ответственностью своевременно не приступило к выполнению работ. А региональный фонд капитального ремонта не контролировало подрядчика.

В связи с этим прокурор Белозерского района внес директору НО «Региональный фонд капитального ремонта Курганской области» представление, которое рассмотрено и удовлетворено. Начальник юридического отдела Фонда привлечен к дисциплинарной ответственности. В настоящее время по факту несвоевременного начала ремонтных работ некоммерческая организация готовит иск к подрядчику в Арбитражный суд региона.

Но, главное, ООО «Регион-Урал» приступило к выполнению установленных договором работ. К слову, за качеством и сроками выполнения ремонтных работ прокуратура установила контроль.

Курган, Марианна Шведова

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