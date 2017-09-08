Курганцы начали голосовать на довыборах в гордуму

10 сентября в Кургане пройдут довыборы депутатов в городскую думу по 6 и 7 избирательным округам. Однако некоторые горожане воспользовались правом проголосовать досрочно.

По данным пресс-службы муниципалитета, 5 сентября досрочное голосование завершилось в окружной избирательной комиссии №6. Теперь избиратели, желающие проголосовать досрочно, могут воспользоваться этим правом на своих избирательных участках.

По словам зампредседателя Избирательной комиссии Кургана Андрея Давыдова, всего с 30 августа по 5 сентября в окружной избирательной комиссии №6 досрочно проголосовали три человека.

Добавим, что досрочное голосование на избирательных участках округов №№ 6 и 7 продлится по 9 сентября 2017 года. В будние дни УИК будут работать с 16.00 до 20.00 (без перерыва), в субботу – без перерыва с 10.00 до 14.00.

Курган, Марианна Шведова

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