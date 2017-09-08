В Кургане пройдет «Кросс нации»

16 сентября на Курганском ипподроме состоится Всероссийский день бега «Кросс нации – 2017». Он является одним из самых массовых спортивных мероприятий на территории страны, как по количеству участников, так и по географическому охвату.
Среди основных задач мероприятия отмечаются пропаганда здорового образа жизни и привлечение к занятиям физической культурой россиян, а также объединение всех жителей страны в одном общем ярком событии. В прошлом году во Всероссийском дне бега в Кургане приняли участие более полутора тысяч человек.
Добавим, что участники соревнований допускаются только при наличии документа удостоверяющего личность, допуска врача и наличии полиса (оригинала) страхования жизни и здоровья от несчастных случаев.
Спортсмены, занявшие 1-3 места на всех дистанциях, награждаются медалями, дипломами и памятными призами Минспорта РФ.
Регистрация участников пройдет с 8.30 до 11.00, а торжественное начало соревнований запланировано на 11.30.
Курган, Марианна Шведова
Курган. Другие новости 08.09.17
Курганцы начали голосовать на довыборах в гордуму. / В Зауралье после вмешательства прокуратуры отремонтируют жилой дом. / В Кургане девочка-инвалид не может выйти на улицу. Читать дальше
Отправляйте свои новости, фото и видео на наш Whatsapp +7 (901) 454-34-42
© 2017, РИА «Новый День»