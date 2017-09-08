Зауральцы отметят День трезвости

В Курганской области пройдут мероприятия, приуроченные ко Всероссийскому Дню трезвости, который отмечается ежегодно 11 сентября. Об этом сообщают в департаменте здравоохранения региона.

Как отмечает источник, основная идея праздника – это пропаганда здорового образа жизни. В этот день по всей стране запланировано проведение различных мероприятий, посвященных профилактике и избавлению от алкогольной зависимости.

В рамках информационно-профилактической акции «Зауральцы – против алкоголя!», посвященной празднованию Дня трезвости, на территории Курганской области состоится ряд профилактических мероприятий.

Так, 11 сентября с 10.00 до 16.00 часов в Курганском областном наркологическом диспансере, Шадринском филиале Курганского областного наркологического диспансера, и центральных районных больницах состоится открытый амбулаторный прием врачами психиатрами-наркологами по вопросам профилактики и медицинской помощи по отказу от алкоголя взрослым и подросткам на территории Курганской области.

Также 11 сентября с 10.00 до 14.00 часов будет организована работа «Горячей линии» для населения Курганской области по вопросам профилактики и медицинской помощи больным алкоголизмом. Зауральцы смогут позвонить по телефону «Горячей линии» – (3522) 46-61-01, телефону доверия для несовершеннолетних – (3522) 42-54-54 и телефону «Горячей линии» в Шадринске – 8(35253) 3-71-02.

В этот же день в 14.00 часов все желающие могут посетить Школу здоровья «Преодоление алкогольной зависимости» на базе Курганского областного наркологического диспансера.

Курган, Марианна Шведова

Курган. Другие новости 08.09.17

В Кургане пройдет «Кросс нации». / Курганцы начали голосовать на довыборах в гордуму. / В Зауралье после вмешательства прокуратуры отремонтируют жилой дом. Читать дальше

Отправляйте свои новости, фото и видео на наш Whatsapp +7 (901) 454-34-42

© 2017, РИА «Новый День»