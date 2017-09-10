Явка на довыборах депутата в думу Зауралья ниже, чем в предыдущие годы

По состоянию на 10 часов утра из 37738 избирателей Курганской области приняли участие в голосовании на дополнительных выборах депутата Курганской областной Думы шестого созыва по одномандатному избирательному округу № 10 – Щучанский 2389 человек. Явка составила 6,33%.

По данным облизбиркома, активнее всего голосуют жители Сафакулевского района (861 человек), на втором месте – Щучанский район (770 человек), Альменевский – на третьем (758 человек). В то же время глава Альменевского района прогнозирует явку порядка 50 процентов.

Отметим, что в сравнении с избирательными кампаниями прошлых лет явка сегодня ниже. Так, на выборах президента она была 9,91% (цифры на 10 утра), на выборах Губернатора Курганской области – 10,77%, на выборах депутатов Курганской областной Думы шестого созыва – 8,51 %.

Курган. Другие новости 08.09.17

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