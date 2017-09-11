Замгубернатора Зауралья занялся продажей чая

Заместитель губернатора Курганской области – директор департамента экономического развития Сергей Чебыкин решил принять личное участие в жизни молодого предпринимателя Семена из Кургана. Молодой человек разработал проект по «фигурному» чаепитию и в настоящее время ищет точки сбыта продукции.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», свое дело 20-летний предприниматель представил на восьмой межрегиональной агропромышленной выставке в Тюмени, которая проходила 8 и 9 сентября. Несмотря на интересную задумку (фигурные пакетики чая в виде букв, зданий, силуэтов животных), по мнению автора строк, продукция ажиотажа не вызвала, так как молодой человек стеснялся и не спешил громко рекламировать свой товар. В дело вмешался замгубернатора области Сергей Чебыкин.

Встав за выставочный стенд, Чебыкин начал лично презентовать идею автора проекта и за несколько минут нашел потенциального партнера – директора сети магазинов в Тюмени. Вручив визитку с личным номером Семену, пообещал: «Позвони, и мы научим тебя продавать, проведем тренинги. Посмотрим, как еще можно помочь».

Отметим, что пример Чебыкина настолько вдохновил юношу, что вскоре он продал первую пачку сувенирного чая.

Для справки: в выставке «Агро УФО – 2017» приняли участие более 200 предприятий и организаций со всего Уральского федерального округа, 17 из них представляли Курганскую область.

Курган, Марианна Шведова

Курган. Другие новости 10.09.17

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