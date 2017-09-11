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Курган

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Зауральская продукция появится на прилавках во всех регионах страны

Зауральская продукция появится на прилавках во всех регионах страны

Продукция предприятий Курганской области будет представлена на полках одной из крупнейших торговых сетей. Соответствующее соглашение с «X5 Retail Group» было подписано в ходе выставки АПК в Тюмени 8 сентября.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», подписание документа прошло без присутствия журналистов. Свои подписи под соглашением поставили заместитель губернатора – директор департамента экономического развития Сергей Чебыкин и руководитель X5 Артем Смоленский.

Как пояснил Чебыкин, договор заключен по поручению губернатора Курганской области Алексея Кокорина. Главная цель этого соглашения – присутствие товаров зауральских производителей в федеральной торговой сети.

«Плюс мы надеемся, что наши мероприятия вырастут до масштабов федеральных поставщиков. Совместно с Департаментом агропромышленного комплекса Курганской области здесь мы работаем над тем, чтоб продукция нашего региона была как можно шире представлена на рынках России», – добавил Сергей Чебыкин.

Отметим, что «X5 Retail Group» планирует инвестировать в 2017 – 2020 годах порядка 1,3 млрд. рублей в открытие 73 новых магазинов на территории Курганской области и организовать не менее 600 рабочих мест. Соглашение будет действовать до конца 2020 года.

Курган, Марианна Шведова

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