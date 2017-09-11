Зауральская продукция появится на прилавках во всех регионах страны

Продукция предприятий Курганской области будет представлена на полках одной из крупнейших торговых сетей. Соответствующее соглашение с «X5 Retail Group» было подписано в ходе выставки АПК в Тюмени 8 сентября.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», подписание документа прошло без присутствия журналистов. Свои подписи под соглашением поставили заместитель губернатора – директор департамента экономического развития Сергей Чебыкин и руководитель X5 Артем Смоленский.

Как пояснил Чебыкин, договор заключен по поручению губернатора Курганской области Алексея Кокорина. Главная цель этого соглашения – присутствие товаров зауральских производителей в федеральной торговой сети.

«Плюс мы надеемся, что наши мероприятия вырастут до масштабов федеральных поставщиков. Совместно с Департаментом агропромышленного комплекса Курганской области здесь мы работаем над тем, чтоб продукция нашего региона была как можно шире представлена на рынках России», – добавил Сергей Чебыкин.

Отметим, что «X5 Retail Group» планирует инвестировать в 2017 – 2020 годах порядка 1,3 млрд. рублей в открытие 73 новых магазинов на территории Курганской области и организовать не менее 600 рабочих мест. Соглашение будет действовать до конца 2020 года.

Курган, Марианна Шведова

Курган. Другие новости 11.09.17

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