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Явка на довыборах депутата Думы Зауралья превысила 22 процента

Явка на довыборах депутата Думы Зауралья превысила 22 процента

Оглашены результаты по явке на довыборах депутата Курганской областной Думы. Напомним, сегодня жители трех районов – Щучанского, Сафакулевского и Альменевского избирают своего представителя в региональном парламенте.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», работающий в Щучанском избирательном округе, на участках немноголюдно. Во многом этому способствует дождливая погода, которая установилась во всех районах, входящих в округ.

Так, общая явка составляет 22,14%, в то время как на прошлых выборах депутатов облдумы она была без малого 30%. Самые активные избиратели в Альменевском районе, там явка составила 28,2% (2565 человек). Далее идет Сафакулевский район с явкой 24,22% (2616 человек) и Щучанский (3168 человек или 17,79% от числа избирателей).

Отметим, что основная политическая схватка развернулась между двумя кандидатами, один из которых – самовыдвиженец, второй – победитель майского праймериз.

Параллельно довыборы депутатов проходят и в Кургане. Здесь избирают представителей жителей округов №6 и 7. Явка невелика – всего 1029 человек или 4,9%.

В Курганской областной избирательной комиссии отмечают, что голосование проходит в спокойном штатном режиме, обращений участников избирательного процесса по нарушениям действующего законодательства не поступало.

Курган, Марианна Шведова

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