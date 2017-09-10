Явка на довыборах депутата Думы Зауралья превысила 22 процента

Оглашены результаты по явке на довыборах депутата Курганской областной Думы. Напомним, сегодня жители трех районов – Щучанского, Сафакулевского и Альменевского избирают своего представителя в региональном парламенте.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», работающий в Щучанском избирательном округе, на участках немноголюдно. Во многом этому способствует дождливая погода, которая установилась во всех районах, входящих в округ.

Так, общая явка составляет 22,14%, в то время как на прошлых выборах депутатов облдумы она была без малого 30%. Самые активные избиратели в Альменевском районе, там явка составила 28,2% (2565 человек). Далее идет Сафакулевский район с явкой 24,22% (2616 человек) и Щучанский (3168 человек или 17,79% от числа избирателей).

Отметим, что основная политическая схватка развернулась между двумя кандидатами, один из которых – самовыдвиженец, второй – победитель майского праймериз.

Параллельно довыборы депутатов проходят и в Кургане. Здесь избирают представителей жителей округов №6 и 7. Явка невелика – всего 1029 человек или 4,9%.

В Курганской областной избирательной комиссии отмечают, что голосование проходит в спокойном штатном режиме, обращений участников избирательного процесса по нарушениям действующего законодательства не поступало.

Курган, Марианна Шведова

Курган. Другие новости 10.09.17

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