Новости из штаба: нервы, кто первый? Дума Зауралья Взгляд изнутри

По двум районам показатель 2 к 1. Левитский против Абдурахманова (1200 против 530). Третий район – Альменевский – еще на подсчете. Наш корреспондент рассказывает, какие настроения сохраняются в штабе кандидата в депутаты областной Думы по избирательному округу Щучанскому Владимира Левитского.

«Будем спокойны. Каков бы результат ни был, он отражает реальную картину. Благодаря этим выборам мы сможем понять, что реально волнует жителей, готовы они к моей программе преобразования или нет», – говорит кандидат.

Примечательно, что какого-то ажиотажа, сопутствующего обычным настроениям выборов, в штабе кандидата нет. Люди спокойны, в воздухе – аромат кофе и чая с бергамотом.

Явка по округу в разы превысила городскую, составив достойную конкуренцию явке на выборах губернатора Свердловской области.

Добавим, что по состоянию на 18 часов 00 из 37712 избирателей приняли участие в голосовании на дополнительных выборах депутата Курганской областной Думы шестого созыва по одномандатному избирательному округу № 10 – Щучанский 11 310 человека (29,99 %). В Альменевском районе – 3 420 человек (37,57 %), в Сафакулевском районе – 3 738 человек (34,61 %), в Щучанском районе – 4 152 человека (23,31 %).

Явка на 20 часов пока не опубликована.

Курган, Марианна Шведова

Курган. Другие новости 10.09.17

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