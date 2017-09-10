В стратегически важном округе победил ректор Левитский

Появилась информация о том, что в ходе прошедших 10 сентября довыборов, по предварительным данным, депутатом областной думы по Щусанскому округу с разрывом 1400 голосов стал ректор КГСХА Владимир Левитский. Подсчёт голосов продолжается. РИА «Новый День» сообщит о развитии событий.

Курган. Другие новости 10.09.17

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