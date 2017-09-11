Зауральские аграрии продолжают уборочную под проливным дождем

Несмотря на дождливую погоду, которая установилась в Курганской области, в регионе продолжается уборочная кампания. О ее ходе сегодня в ходе совещания в правительстве рассказал директор департамента АПК Сергей Пугин.

Он отметил, что темпы уборочной кампании из-за погоды несколько снизились.

«Тем не менее, на сегодняшний день 568 тысяч гектаров обмолочено – это 51,4% от запланированных к уборке площадей. Валовый сбор зерна на сегодняшний день – 1 миллион 136 тысяч тонн при урожайности 20 центнеров с гектара», – сказал Сергей Пугин.

В пресс-службе главы региона отмечают, что два хозяйства Юргамышского района уже завершили уборку. Всего к окончанию кампании сельхозтоваропроизводители планируют собрать урожай зерновых и зернобобовых на площади более одного миллиона гектаров.

Курган, Марианна Шведова

Курган. Другие новости 11.09.17

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