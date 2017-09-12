В Зауралье судебные приставы нашли убийцу, 20 лет скрывавшегося от полиции

В Курганской области судебные приставы, разыскивая должника, нашли убийцу, который более 20 лет скрывался под чужой фамилией.

Как рассказывают в пресс-службе УФССП по региону, в Кургане жил некий Андрей Петров (имя и фамилия изменены). У предпринимателя было несколько фирм, а также образовалась задолженность перед кредитной организацией около миллиона рублей.

Спустя какое-то время, так и не погасив долг, он переехал в Челябинск. Был объявлен в розыск. Сотрудники УФССП, занимаясь поиском, вышли на торгового партнера Петрова, который сказал, что тот арестован за хранение оружия.

Уже после стало известно, что Петров – не тот, за кого себя выдает, а вообще Сидоров, который в 90-е годы совершил двойное убийство в одном из городов России. Он, сменив фамилию, скрывался от правосудия.

Причем, сотрудники межрайонного отдела по розыску находили настоящего Петрова в Приволжском федеральном округе. По паспортным данным совпадало все. И Петров даже поначалу, не совсем поняв в чем дело, стал возмущаться, что судебные приставы требуют с него какие-то деньги. Однако выяснилось, что в 90-е годы настоящий Петров терял паспорт. И его персональными данными воспользовался Сидоров, оформив поддельные документы.

Сейчас гражданин Сидоров сидит в СИЗО, ему предъявлены обвинения в убийствах, подделке документов.

Курган, Марианна Шведова

Курган. Другие новости 11.09.17

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