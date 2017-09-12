Зауральские армрестлеры стали лучшими на чемпионате мира

Спортсмены Курганской области стали одними из лучших на чемпионате мира по армрестлингу, который прошел в Венгрии. Об этом накануне на аппаратном совещании у губернатора Курганской области рассказал начальник регионального Управления по физической культуре, спорту и туризму Александр Васильев.

По его словам, на чемпионате в Венгрии выступали два зауральских спортсмена.

«Олег Мелентьев занял первое место среди ветеранов и стал чемпионом мира, среди спортсменов открытой возрастной категории он занял третье место. Также проводились соревнования среди инвалидов по слуху, зауралец Константин Непомнящих стал вторым на чемпионате мира», – рассказал Александр Васильев.

Курган, Марианна Шведова

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