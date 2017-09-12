В Зауралье в дорожной аварии погиб подросток

9 сентября около 11.45 часов на третьем километре проселочной дороги «село Малое Окунево – деревня Иванково» в аварии погиб 15-летний подросток.

По предварительным данным, 47-летний мужчина, управляя самодельным транспортным средством, при въезде на проселочную дорогу не справился с управлением и допустил опрокидывание транспортного средства. В результате происшествия 15-летний пассажир самодельного транспортного средства от полученных травм скончался на месте происшествия.

Всего за выходные в сотрудниками Госавтоинспекции Курганской области было пресечено 2260 нарушений Правил дорожного движения. За управление транспортными средствами в состоянии опьянения задержано 46 водителей. Центром автоматизированной фиксации административных правонарушений вынесено 1302 постановления о привлечении водителей к административной ответственности.

Курган, Марианна Шведова

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